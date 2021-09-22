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ЕС призвал Косово и Сербию к деэскалации конфликта на границе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал Косово и Сербию к немедленной деэскалации конфликта на границе. Он напомнил о соглашениях, заключенных в 2011 году, которые имеют обязательную силу для обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля.

"Европейский союз призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Следует избегать любых провокаций или односторонних действий, поскольку они напрямую противоречат интересам жителей региона", - отметил дипломат.

Он призвал власти Косово и Сербии к диалогу при содействии ЕС, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. "Мы настоятельно призываем обе стороны в полной мере использовать его (диалог - ред.)", уточнил Боррель.

Глава европейской дипломатии напомнил о достигнутых при посредничестве ЕС между Косово и Сербией в 2011 году соглашениях и призвал придерживаться их.

Напомним, ранее частично признанное Косово с 20 сентября запретило въезд на автомобилях с сербскими номерами. В связи с этим на границе с Сербией вспыхнули протесты.

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