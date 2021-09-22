RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС закликав Косово і Сербію до деескалації конфлікту на кордоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав Косово і Сербію до негайної деескалації конфлікту на кордоні. Він нагадав про угоди, укладені у 2011 році, які мають обов'язкову силу для обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля.

"Європейський союз закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Слід уникати будь - яких провокацій або односторонніх дій, оскільки вони безпосередньо суперечать інтересам жителів регіону", - зазначив дипломат.

Він закликав владу Косово і Сербії до діалогу за сприяння ЄС, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації. "Ми настійно закликаємо обидві сторони повною мірою використовувати його (діалог - ред.)", уточнив Боррель.

Глава європейської дипломатії нагадав про досягнуті за посередництва ЄС між Косово і Сербією у 2011 році угоди і закликав дотримуватися їх.

Нагадаємо, раніше частково визнане Косово з 20 вересня заборонило в'їзд на автомобілях з сербськими номерами. У зв'язку з цим на кордоні з Сербією спалахнули протести.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзСербияКосово