ЄС закликав Косово і Сербію до деескалації конфлікту на кордоні

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав Косово і Сербію до негайної деескалації конфлікту на кордоні. Він нагадав про угоди, укладені у 2011 році, які мають обов'язкову силу для обох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борреля.
"Європейський союз закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Слід уникати будь - яких провокацій або односторонніх дій, оскільки вони безпосередньо суперечать інтересам жителів регіону", - зазначив дипломат.
Він закликав владу Косово і Сербії до діалогу за сприяння ЄС, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації. "Ми настійно закликаємо обидві сторони повною мірою використовувати його (діалог - ред.)", уточнив Боррель.
Глава європейської дипломатії нагадав про досягнуті за посередництва ЄС між Косово і Сербією у 2011 році угоди і закликав дотримуватися їх.
Нагадаємо, раніше частково визнане Косово з 20 вересня заборонило в'їзд на автомобілях з сербськими номерами. У зв'язку з цим на кордоні з Сербією спалахнули протести.