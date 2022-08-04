ЕС призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в Twitter .

Он подчеркнул важность достижения деэскалации и полного соблюдения режима прекращения огня. Стано призвал стороны вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений.

"Европейский союз призывает немедленно прекратить боевые действия, которые вспыхнули между силами Азербайджана и Армении вокруг Лачинского коридора и в других местах вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к гибели людей и появлению пострадавших", - говорится в сообщении.

Он добавил, что Евросоюз готов содействовать преодолению напряженности и продолжать свое участие в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района, где временно дислоцируются российские миротворцы. В результате инцидента от пулевого ранения скончался военнослужащий срочной службы Анар Кязымов.

В ответ азербайджанская армия провела операцию "Возмездие" против армянских вооруженных формирований на территории республики, где размещен миротворческий контингент ВС России. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

В МИД Армении, в свою очередь, сообщили, что ВС Азербайджана 3 августа нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности российских "миротворцев" в Карабахе.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Российская Федерация нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха до июня.

Также мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед трехсторонней встречей, на которой обсуждался Нагорный Карабах.

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