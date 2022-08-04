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ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії

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Брюссель, Четвер 04 серпня 2022 04:08
ЄС закликав Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії Фото: представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЄС закликає негайно припинити бойові дії між Азербайджаном і Вірменією біля Лачинського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано в Twitter.

Він підкреслив важливість досягнення деескалації і повного дотримання режиму припинення вогню. Стано закликав сторони повернутися за стіл переговорів для пошуку узгоджених рішень.

"Європейський союз закликає негайно припинити бойові дії, які спалахнули між силами Азербайджану і Вірменії навколо Лачинського коридору і в інших місцях уздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до загибелі людей і появи постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що Євросоюз готовий сприяти подоланню напруженості і продовжувати свою участь у забезпеченні сталого миру і стабільності на Південному Кавказі.

Раніше Міноборони Азербайджану заявило, що вірменські збройні формування відкрили інтенсивний вогонь по позиціях Азербайджанської армії в напрямку Лачинського району, де тимчасово дислокуються російські миротворці. В результаті інциденту від кульового поранення помер військовослужбовець строкової служби Анар Кязимов.

У відповідь азербайджанська армія провела операцію" Відплата " проти вірменських збройних формувань на території республіки, де розміщений миротворчий контингент ЗС Росії. В результаті був узятий під контроль ряд панівних висот, включаючи Гірхгиз і Сарибаба.

У МЗС Вірменії, у свою чергу, повідомили, що ЗС Азербайджану 3 серпня порушили режим припинення вогню в зоні відповідальності російських "миротворців" в Карабасі.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Російська Федерація порушила обіцянку забезпечити вихід Вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня.

Також ми писали, що президент Європейської Ради Шарль Мішель провів двосторонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном перед тристоронньою зустріччю, на якій обговорювався Нагірний Карабах.

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