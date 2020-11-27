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В ЕС признали, что Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси

Автор: Игорь Литвиненко

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сравнил нелегитимных лидеров Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. По его словам они оба контролируют ситуации в своих странах.

Об этом Боррель заявил в интервью El Diario.

Он добавил, что Евросоюз продолжает не признавать легитимность как Мадуро, так и Лукашенко.

"Лукашенко и Мадуро находятся в одинаковой ситуации: мы не признаем их легитимность, но это не мешает им обладать силой и контролировать свои страны", - заявил Боррель.

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Напомним, Европейский союз официально не признал инаугурацию Александра Лукашенко. Таким образом ЕС перестал признавать легитимность Лукашенко в качестве президента Беларуси с 5 ноября, после того, как завершились его полномочия.

Вчера РБК-Украина писало, что Европейский союз приступил к работе над третьим санкционным списком против Беларуси.

Ранее в ЕС ввели санкции также против Александра Лукашенко.

Кроме этого сообщалось, что на прошлой неделе семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. К санкциям ЕС присоединилась, в частности, и Украина.

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