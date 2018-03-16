Совбез ООН по Крыму: большинство стран-участниц выразило поддержку целостности Украины

Большинство стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму, которое состоялось накануне в формате Appia, выразило поддержку целостности Украины. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН.

"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму. Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании Совбеза ООН по Крыму призвала усилить санкции в отношении РФ.

"Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером... Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", - добавила Зеркаль.