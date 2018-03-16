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Совбез ООН по Крыму: большинство стран-участниц выразило поддержку целостности Украины

НовостиПолитика    16.03.2018 - 09:59
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)

Оккупация Крыма продолжает оставаться в повестке дня Совета безопасности ООН

Большинство стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму, которое состоялось накануне в формате Appia, выразило поддержку целостности Украины. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН.

"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму. Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании Совбеза ООН по Крыму призвала усилить санкции в отношении РФ.

"Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером... Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", - добавила Зеркаль.

 

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Теги: ООН, Крым, Совбез
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