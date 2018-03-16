Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЄС не визнає вибори президента Росії в окупованому Криму

НовиниПолітика    16.03.2018 - 15:39
Фото: прапори України та ЄС twitter.com/VGroysman)
Фото: прапори України та ЄС twitter.com/VGroysman)

Також ЄС закликав країни світу приєднатися до режиму санкцій щодо Росії

Європейський союз підтвердив невизнання окупації Криму Росією і в черговий раз повторив заклик до країн світу приєднатися до режиму санкцій. Про це йдеться в заяві, присвяченій четвертій річниці приєднання Криму до Росії, яке оприлюднила Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS).

"Євросоюз залишається прихильний до реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. ЄС знову закликає всі держави-члени ООН розглянути можливість вжиття аналогічних заходів щодо невизнання згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 68/262. Європейський союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.", - йдеться в заяві.

Крім того, ЄС засудив порушення прав і свобод людини в Криму, а також мілітаризацію півострова і гоніння на кримських татар.

"Після незаконної анексії РФ ситуація з правами людини на Кримському півострові погіршилася. Жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями основних свобод, таких як свобода слова, релігії або переконань, а також права на мирні збори", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що в заяві керівництво ЄС також засудило будівництво Кримського моста, так як на нього не було одержано згоду України.

Також ЄС закликав відпустити незаконно засуджених в Криму українських в'язнів.

Нагадаємо, більшість країн-учасниць засідання Ради безпеки ООН по ситуації в окупованому Криму, яке відбулося напередодні у форматі Appia, висловило підтримку цілісності України.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
НАТО не хоче нової "холодної війни", - Столтенберг СБУ попереджає українців про кримінальну відповідальність за сприяння виборам РФ у Криму
Теги: Евросоюз, Російська Федерація, Крим
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top