ЄС не визнає вибори президента Росії в окупованому Криму

Європейський союз підтвердив невизнання окупації Криму Росією і в черговий раз повторив заклик до країн світу приєднатися до режиму санкцій. Про це йдеться в заяві, присвяченій четвертій річниці приєднання Криму до Росії, яке оприлюднила Європейська служба зовнішніх зв'язків (EEAS).

"Євросоюз залишається прихильний до реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. ЄС знову закликає всі держави-члени ООН розглянути можливість вжиття аналогічних заходів щодо невизнання згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 68/262. Європейський союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.", - йдеться в заяві.

Крім того, ЄС засудив порушення прав і свобод людини в Криму, а також мілітаризацію півострова і гоніння на кримських татар.

"Після незаконної анексії РФ ситуація з правами людини на Кримському півострові погіршилася. Жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями основних свобод, таких як свобода слова, релігії або переконань, а також права на мирні збори", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що в заяві керівництво ЄС також засудило будівництво Кримського моста, так як на нього не було одержано згоду України.

Також ЄС закликав відпустити незаконно засуджених в Криму українських в'язнів.

Нагадаємо, більшість країн-учасниць засідання Ради безпеки ООН по ситуації в окупованому Криму, яке відбулося напередодні у форматі Appia, висловило підтримку цілісності України.