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ЄС не визнає указ Путіна про володіння землею в Криму

Новини » Політика     01.04.2020 - 18:31
ЄС не визнає указ Путіна про володіння землею в Криму
Ілюстративне фото (pixabay)

Указ є ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові, вважають в ЄС

Указ президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким іноземцям заборонено володіти землею в Криму,є ще однією спробою примусової інтеграції анексованого півострову до складу Росії. Про це заявили у Європейській службі зовнішніх зв'язків.

У ЄСЗС наголосили, що Крим є частиною України, а Росія, анексувавши півострів, порушила міжнародне право.

"Тому Європейський союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Указ також порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки є ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові. Це також може призвести до безпідставного позбавлення майна", - зазначили в службі зовнішніх зв'язків ЄС.

При цьому Європейський союз, як і раніше, очікує, що РФ відмовиться від своїх претензій на Крим і припинить порушувати міжнародне право на окупованому півострові.

"Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в ЄСЗС.

Нагадаємо, 24 березня Путін підписав указ, згідно з яким особи без російського громадянства не можуть володіти землею в Криму.

Також РБК-Україна повідомляло, що за даним фактом прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження.

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