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ЄС не визнає майбутні вибори в РФ на території Криму

НовиниПолітика    16.03.2018 - 00:25
Фото: Жоао Вале де Алмейда (en.wikipedia.org)
Фото: Жоао Вале де Алмейда (en.wikipedia.org)

ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Представник ЄС в ООН Жоао Вале де Алмейда заявив, що Євросоюз не визнає майбутні президентські вибори в РФ на території окупованого Криму. Про це Жоао Вале де Алмейда заявив у ході спеціального засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму.

"Європейський Союз не визнає проведення виборів Росією на території півострова", - сказав представник ЄС в ООН.

Він також запевнив, що ЄС підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, раніше представник США в ООН Келлі Керрі заявила, що немає сенсу обговорювати послаблення санкцій, поки Росія не покаже готовність зробити якісь кроки для врегулювання кризи.

Так, Келлі зазначила, що США не мають наміру знімати санкції з РФ до тих пір, поки останніми не будуть зроблені відповідні кроки для врегулювання конфлікту.

Також заступник глави МЗС Олена Зеркаль закликала посилити санкції щодо РФ на засіданні.

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Теги: Евросоюз, Російська Федерація, выборы
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