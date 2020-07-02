ЕС не признает голосование о поправках в Конституцию РФ в Крыму и на Донбассе

Европейский союз не признает голосование о поправках в Конституцию Российской Федерации, которое незаконно провели на оккупированных украинских территориях. В ЕС не признают голоса с этих территорий из-за того, что они принадлежат Украине.

Об этом заявил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

Он также отметил, что проведение голосования на украинских территориях вообще не должно происходить.

Он также добавил, что необходимо провести расследование относительно нарушений по время проведения голосований о правках в Конституцию, которые были выявлены на территории России.

"Нам известны заявления о нарушениях во время голосования, включая принуждение избирателей, двойное голосование, нарушение тайны голосования и утверждения о насилии со стороны полиции в отношении журналиста, присутствовавшего для наблюдения. Мы ожидаем, что все сообщения будут должным образом расследованы, потому что это серьезные обвинения", - заявил Стано.

Напомним, ранее сообщалось, что в России началось голосование по изменению конституции, которые, в том числе, предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение Конституции РФ не помешает деоккупации Крыма.