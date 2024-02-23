ЄС прийняв 13-й пакет санкцій проти Росії

"Через два роки після повномасштабного вторгнення та агресивної війни проти України ЄС приймає 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій

Рада прийняла сьогодні - у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 13-й пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни та тих, хто її суттєво підтримує", - йдеться у повідомленні.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав, що в міру того, як ми наближаємося до сумної позначки у два роки з того часу, як Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Європейський Союз продовжує чинити тиск на Росію.

"Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми, як і раніше, єдині в нашої рішучості підірвати військову машину Росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність та суверенітет", - зазначив він.

Деталі санкцій

Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові списки, погоджені сьогодні, націлені насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії, а також на представників судової влади, місцевих політиків та людей, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українців, зокрема дітей.

"Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб", - уточнюється в повідомленні.

Активи цих осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати на території ЄС або транзитно проходити через них.

Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС додала 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і беруть участь в обході торгових обмежень, інші - російські підприємства, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронні компоненти для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки за рахунок додавання компонентів для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження експорту товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню промислового потенціалу Росії, як-от електричні трансформатори.

Залізо та сталь

Сьогоднішнє рішення додає Великобританію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС.

Нові санкції ЄС проти Росії

21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу прийняли 13 пакет санкції проти Росії. 22 лютого посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначала, що Європейський союз 23 лютого прийме 13-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні.

Нагадаємо, ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету санкцій проти РФ. Обмеження хотіли затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, що, власне, і сталося.