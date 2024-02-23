ЕС принял 13-й пакет санкций против России

"Через два года после полномасштабного вторжения и агрессивной войны против Украины ЕС принимает 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций

Совет принял сегодня - в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину - 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его существенно поддерживает", - говорится в сообщении.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что по мере того, как мы приближаемся к печальной отметке в два года с тех пор, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Европейский Союз продолжает оказывать давление на Россию.

"Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", - отметил он.

Детали санкций

Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинцев, в частности детей.

"Всего ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются в общей сложности на более чем 2000 физических и юридических лиц", - уточняется в сообщении.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территории ЕС или транзитно проходить через них.

Импортно-экспортный контроль и ограничения

Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция) и участвуют в обходе торговых ограничений, другие - российские предприятия, занимающиеся разработкой, производством и поставками электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности за счет добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Наконец, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют укреплению промышленного потенциала России, таких как электрические трансформаторы.

Железо и сталь

Сегодняшнее решение добавляет Великобританию в список стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер на импорт железа и стали из России, а также комплекс мер по контролю импорта, которые по существу эквивалентны мерам ЕС.

Новые санкции ЕС против России

21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13-й пакет санкций против России за ее войну в Украине.

Напомним, еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета санкций против РФ. Ограничения хотели утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, что собственно, и произошло.