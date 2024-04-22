ЄС прийме естафету підтримки України після масштабної допомоги від США, - Bloomberg

Для Європи, яка надала допомогу у розмірі 150 млрд євро, наступним кроком буде задоволення вимог щодо посилення протиповітряного захисту та вироблення рішень щодо використання заморожених російських активів.

Європа "близька до політичної угоди" щодо використання зборів на непередбачені доходи від цих активів, перший збір буде зроблено 1 липня, повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Зустріч міністрів

Міністри закордонних справ країн блоку обговорюватимуть Україну на зустрічі 22 квітня. До міністрів приєднаються їхні колеги з міністерств оборони на переговорах, а також міністри закордонних справ та оборони України.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель та глава НАТО Єнс Столтенберг закликають європейські країни активізувати зусилля щодо постачання зброї Україні, особливо засобів протиповітряної оборони.

Після відеоконференції міністрів оборони країн НАТО з президентом України Володимиром Зеленським 19 квітня Столтенберг заявив, що очікує на подібні заяви найближчим часом.

"НАТО намітила існуючі можливості альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Крім союзників Patriot можуть надати й іншу зброю, у тому числі SAMP/T", - сказав він.

Наразі Німеччина є єдиним членом ЄС, який заявив, що відправить додаткову систему Patriot у відповідь на останні заклики України.