ЄС прирівняв США до Китаю та Росії у питаннях кібербезпеки, - FT

До Вашингтона на засідання МВФ та Світового банку з 21 по 26 квітня їдуть троє єврокомісарів: Валдіс Домбровскіс, комісар з питань економіки; Марія Луїс Альбукерке, керівник департаменту фінансових послуг; і Йожеф Сікела, який займається питаннями допомоги розвитку. Вони отримали нові вказівки.

Чиновники заявили, що в інструкції для всіх співробітників, які подорожують до США, міститься рекомендація вимикати телефони на кордоні й класти їх у спеціальні чохли, щоб захистити від шпигунства, якщо вони залишаться без нагляду.

За словами джерел видання, ці заходи повторюють ті, що застосовуються під час поїздок до України та Китаю, куди не можна ввозити стандартні комп'ютерні комплекти через побоювання російського чи китайського стеження.

Ставлення до США як до потенційної загрози безпеці підкреслює, наскільки погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа на посаду президента США в січні. Він звинуватив ЄС у тому, що той був створений, щоб "пограбувати США".

Водночас Трамп робив натяки Росії, тиснув на Україну, щоб вона передала контроль над своїми активами, тимчасово призупинивши військову допомогу, і погрожував відкликати гарантії безпеки з Європи, стимулюючи зусилля з переозброєння на всьому континенті.

"Трансатлантичному альянсу кінець", - заявив чиновник ЄС.

Брюссель і Вашингтон ведуть делікатні переговори в низці сфер, де кожна зі сторін хотіла б зібрати інформацію про іншу.

До речі

Як повідомляє Financial Times, туристам і науковцям з Європи відмовляли у в'їзді в країну після того, як на їхніх телефонах або ноутбуках знаходили коментарі в соціальних мережах або документи з критикою політики адміністрації Трампа.

У березні французький уряд заявив, що французькому досліднику було відмовлено у в'їзді й відправлено назад до Франції через те, що він висловив "особисту думку" щодо дослідницької політики США.