У ЄС припускають, що Китай може збільшити поставки в Росію товарів для виробництва зброї

Китай постачає Росії товари подвійного призначення, які потрібні для виробництва зброї. І такі поставки в майбутньому можуть збільшитися.
Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, збільшення поставок буде пов'язане з тим, якщо рішучість Заходу протистояти війні Росії проти України ослабне.
Домбровскіс повідомив, що ЄС працює зі Сполученими Штатами Америки над припиненням ухилення від санкцій проти Росії, але не повідомив подробиць.
За його словами, ЄС занепокоєний діями Китаю щодо України, особливо нещодавніми ознаками того, що він постачає важливі компоненти в Росію.
"Ми бачимо, що Китай сидить на паркані і шукає, як використати цю ситуацію у своїх цілях, але, на жаль, останнім часом ми також бачимо ознаки того, що Китай справді постачає в Росію комплектуючі, всіляке обладнання", - сказав представник Єврокомісії.
Він додав, що це обладнання являло собою предмети подвійного призначення, а не справжню зброю. Саме тому важливо зміцнити рішучість Заходу підтримати Україну.
Домбровскіс сказав, що якщо країнам Заходу потрібно проявити рішучість, запровадити додаткові санкції проти РФ і надати підтримку Україні, інакше це матиме дуже негативні наслідки.
Видання пише, що держсекретар США Ентоні Блінкен порушить аналогічні побоювання під час свого майбутнього візиту до Китаю.
Китай з перших днів війни в Україні не засудив Росію прямо і не ввів проти неї санкцій. Навпаки, Пекін збільшив свою співпрацю і скористався ситуацією, коли для Москви були закриті західні ринки збуту товарів. Однак прямих поставок зброї Китай не здійснює.
Видання Associated Press вказувало, що у 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю.
Учора заступник спікера Державного департаменту Ведант Патель сказав, що Сполучені Штати Америки готові вжити нових заходів щодо Китаю через його підтримку оборонної промисловості Росії.
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