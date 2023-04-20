В ЄС припускають, що досягли ліміту санкцій проти Росії, - Financial Times

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські країни запровадити 10 пакетів антиросійських санкцій. Таким чином ЄС заблокував майже весь експорт російської нафти, а також продаж технологій, машин і електротоварів. Також введені персональні санкції, заморожені рахунки сотень фізичних та юридичних осіб.

Європейські чиновники у коментарі виданню зазначають, що майбутній пакет санкцій розширить список підсанкційних осіб, а також закриє так звані "лазівки" для обходу обмежень.

"Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, буде більше винятків, ніж заходів", - сказав європейський чиновник.

Деякі країни ЄС закликають запровадити санкції проти ядерної енергетики РФ. Це єдина сфера, яка залишилася майже недоторканою. Риторика щодо цього питання посилюється після підтримки Німеччини. Проте Франція та Угорщина виступили проти.

Ймовірно, ЄС запровадить санкції проти керівників "Росатом", а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької АЕС та викрадення українських дітей.

Нагадаємо, завтра Єврокомісія представить послам країн ЄС 11 пакет санкцій проти Росії, це відбудеться на закритому брифінгу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.