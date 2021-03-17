ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете
Совет ЕС принял постановление, направленное против распространения террористического контента онлайн. Правила будут применены ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В соответствии с нововведением, компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС.
"Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.
Кроме того, издание Deutsche Welle пишет, что Брюссель предоставит четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" - в интересах полного соблюдения основных прав и свобод.
Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.
Напомним, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны предлагают законодательно урегулировать вопросы блокировки сайтов.
Ранее украинский суд вынес решение о блокировке более 400 сайтов по гражданскому иску о клевете, но уголовное дело в итоге закрыли.