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ЄС прийняв постанову про боротьбу з терористичним контентом в інтернеті

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 березня 2021 08:18
ЄС прийняв постанову про боротьбу з терористичним контентом в інтернеті Фото: прапор ЄС (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

Рада ЄС прийняла постанову, спрямовану проти поширення терористичного контенту онлайн. Правила будуть застосовані до всіх провайдерів, що надають послуги на території ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Згідно з нововведенням, компетентні органи держав-членів ЄС отримують право наказувати постачальникам послуг видалити терористичний контент або відключити доступ до нього у всіх країнах - учасницях ЄС.

"Інтернет-платформи потім повинні будуть видалити або заборонити доступ до контенту протягом однієї години", - йдеться в постанові Євросоюзу.

Крім того, видання Deutsche Welle пише, що Брюссель надасть чітке визначення для того, що слід вважати "терористичним контентом" - в інтересах повного дотримання основних прав і свобод.

Нові правила повинні набути чинності з 2022 року.

Нагадаємо, Служба безпеки України і Рада національної безпеки і оборони пропонують законодавчо врегулювати питання блокування сайтів.

Раніше український суд виніс рішення про блокування понад 400 сайтів за цивільним позовом про наклеп, але кримінальну справу в результаті закрили.

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