ЄС прикрив лазівку російським олігархам: тікати від санкцій стане складніше

Євросоюз змінив правила, що дозволяли російським олігархам уникати санкцій. Тепер, аби вийти з підсанкційного списку, росіяни мають надати переконливі докази реального розриву з бізнесом і зв’язками в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
За інформацією видання, Європейський Союз оновив критерії, за якими оцінює можливість виключення російських бізнесменів із санкційних списків. Нові правила ускладнюють процедуру зняття обмежень і спрямовані на запобігання зловживанням, зокрема в судовому порядку.
Причиною для посилення перевірок стали спроби деяких підсанкційних осіб оскаржити обмеження в Суді Європейського союзу, заявляючи про їхню нібито неправомірність.
Тепер ЄС більше не визнає автоматично достовірними заяви підсанкційних осіб про вихід із бізнесу або продаж активів після 24 лютого 2022 року - початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Для виключення із санкційного списку недостатньо формального переоформлення. Потрібно надати "достатні, своєчасні та надійні" докази того, що особа більше не відповідає критеріям для санкцій.
До того ж у разі відсутності переконливих доказів, санкції можуть поширити також на третіх осіб - як фізичних, так і юридичних - які брали участь у передачі активів.
У нових правилах ЄС наголошується, що російська влада обмежує доступ до державних реєстрів і може навмисно спотворювати інформацію. У преамбулі вказано на "відносини взаємної вигоди і підтримки" між російською державою та провідними бізнесменами.
Юристи говорять, що цим кроком ЄС ліквідує правову прогалину, якою користувалися російські олігархи в європейських судах.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії союзники України запровадили санкції проти РФ. До введення обмежень долучилися ЄС, Сполучені Штати Америки (США), Британія, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та інші держави.
Санкції охопили фінансовий сектор, зокрема відключення низки російських банків від системи SWIFT, заморожування активів Центробанку РФ, заборону на експорт високотехнологічної продукції, а також персональні санкції проти посадовців, олігархів і пропагандистів.
А вчора стало відомо, що Європейський союз (ЄС) погодив вже 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації.
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