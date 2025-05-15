ЄС прикрив лазівку російським олігархам: тікати від санкцій стане складніше

За інформацією видання, Європейський Союз оновив критерії, за якими оцінює можливість виключення російських бізнесменів із санкційних списків. Нові правила ускладнюють процедуру зняття обмежень і спрямовані на запобігання зловживанням, зокрема в судовому порядку.

Причиною для посилення перевірок стали спроби деяких підсанкційних осіб оскаржити обмеження в Суді Європейського союзу, заявляючи про їхню нібито неправомірність.

Замість заяви - переконливі докази

Тепер ЄС більше не визнає автоматично достовірними заяви підсанкційних осіб про вихід із бізнесу або продаж активів після 24 лютого 2022 року - початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Для виключення із санкційного списку недостатньо формального переоформлення. Потрібно надати "достатні, своєчасні та надійні" докази того, що особа більше не відповідає критеріям для санкцій.

До того ж у разі відсутності переконливих доказів, санкції можуть поширити також на третіх осіб - як фізичних, так і юридичних - які брали участь у передачі активів.

У нових правилах ЄС наголошується, що російська влада обмежує доступ до державних реєстрів і може навмисно спотворювати інформацію. У преамбулі вказано на "відносини взаємної вигоди і підтримки" між російською державою та провідними бізнесменами.

Юристи говорять, що цим кроком ЄС ліквідує правову прогалину, якою користувалися російські олігархи в європейських судах.