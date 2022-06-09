В ЕС пригрозили Венгрии судом из-за завышенных цен на топливо для иностранцев

Еврокомиссия может обратиться в суд из-за завышенных цен на топливо в Венгрии для иностранных авто. Европейские политики считают такие действия дискриминацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон призвал правительство Венгрии отменить дискриминационное ценообразование. По его словам, автомобили с иностранными номерами в Венгрии должны платить на 50-60% больше за топливо. Бретон обвинил страну в косвенной дискриминации и нарушении правил ЕС.

"Я прошу вас предоставить нам ваш ответ относительно обоснованности и срока действия этих мер, которые могут нарушать законодательства ЕС", - отметил политик в своем письме к министру по вопросам инноваций и технологий Венгрии.

Он добавил, что Еврокомиссия может начать срочные разбирательства относительно нарушения прав. Это в свою очередь может привести к судебному иску и штрафам.