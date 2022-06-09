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В ЄС пригрозили Угорщині судом через завищені ціни на паливо для іноземців

Фото: Угорщині пригрозили судом через ціни на пальне (flick com)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія може звернутися до суду через завищені ціни на пальне в Угорщині для іноземних авто. Європейські політики вважають такі дії дискримінацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон закликав уряд Угорщини скасувати дискримінаційне ціноутворення. За його словами, автомобілі з іноземними номерами в Угорщині мають платити на 50-60% більше за пальне. Бретон звинуватив країну у непрямій дискримінації та порушенні правил ЄС.

"Я прошу вас надати нам вашу відповідь щодо обґрунтованості та терміну дії цих заходів, які можуть порушувати законодавства ЄС", - зазначив політик у своєму листі до міністра з питань інновацій і технологій Угорщини.

Він додав, що Єврокомісія може почати термінові розгляди щодо порушення прав. Це своєю чергою може призвести до судового позову та штрафів.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина обмежить продаж бензину автомобілям з іноземними номерами.

Пізніше стало відомо, що країна все ж буде продавати паливо іноземцям, але за завищеними цінами.

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