В ЕС пригрозили Турции изоляцией в НАТО за блокировку вступления Финляндии и Швеции

В Европарламенте предостерегли Турцию от попытки заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анкаре пригрозили изоляцией в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфреда Вебера .

Он подчеркнул, что Финляндия и Швеция самостоятельно приняли решение вступить в НАТО и фактически уже являются частью Альянса. Поэтому, добавил Вебер, нет никакой понятной причины откладывать или блокировать этот процесс.

"Любой, кто ставит под сомнение единство НАТО, изолирует себя внутри Альянса", - сказал в комментарии изданию WAZ политик.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Отметим, позднее Турция заявила, что не намерена закрывать двери для Швеции и Финляндии, и согласится на их вступление в НАТО только после того, как будут учтены интересы Анкары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.