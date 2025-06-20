У ЄС пригрозили США заходами, якщо не буде торговельної угоди

"Ми вважаємо за краще знайти взаємоприйнятне рішення і в певному сенсі зняти торговельну напруженість", - сказав Домбровскіс.

Водночас він попередив, що Євросоюз "готовий вжити заходів для захисту наших економічних інтересів і нашого бізнесу, якщо ми не зможемо знайти це рішення".

На запитання, чи змирився ЄС із тим, що президент США Дональд Трамп збереже базовий тариф у розмірі 10%, Домбровскіс відповів, що "так звані взаємні тарифи" - це спекулятивні припущення, "які не відображають поточного стану переговорів".

Мита Трампа і відповідь ЄС

Нагадаємо, у квітні 2025 року Трамп анонсував масштабні мита практично проти всіх торгових партнерів США. Однак незабаром він призупинив їх на 90 днів, щоб укласти з країнами індивідуальні торговельні угоди.

Зокрема, ЄС зіткнеться із загрозою введення 50% мит майже на весь свій імпорт до США, якщо до 9 липня не буде укладено угоду.

Важливо також зазначити, що міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що торговельна угода з ЄС, найімовірніше, стане однією з останніх, укладених США.

У відповідь на мита Трампа на метали Євросоюз схвалив тарифи на суму 24,1 млрд доларів американських товарів. Заходи можуть бути введені швидко.

Мита ЄС націлені на політично чутливі штати США і включають такі продукти, як соєві боби з Луїзіани (де мешкає спікер Палати представників Майк Джонсон), а також сільськогосподарську продукцію, птицю і мотоцикли.

Крім того, блок готує додатковий список тарифів на 95 млрд євро американських товарів у відповідь на так звані відповідні мита Трампа та автомобільні тарифи.

Заходи ЄС будуть націлені на промислові товари, включно з літаками Boeing, автомобілями американського виробництва та бурбоном.