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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У ЄС пригрозили США заходами, якщо не буде торговельної угоди

Фото: комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

ЄС продовжує інтенсивні торговельні переговори зі США напередодні крайнього терміну введення мит 9 липня. Блок домагається прогресу.

Про це заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми вважаємо за краще знайти взаємоприйнятне рішення і в певному сенсі зняти торговельну напруженість", - сказав Домбровскіс.

Водночас він попередив, що Євросоюз "готовий вжити заходів для захисту наших економічних інтересів і нашого бізнесу, якщо ми не зможемо знайти це рішення".

На запитання, чи змирився ЄС із тим, що президент США Дональд Трамп збереже базовий тариф у розмірі 10%, Домбровскіс відповів, що "так звані взаємні тарифи" - це спекулятивні припущення, "які не відображають поточного стану переговорів".

Мита Трампа і відповідь ЄС

Нагадаємо, у квітні 2025 року Трамп анонсував масштабні мита практично проти всіх торгових партнерів США. Однак незабаром він призупинив їх на 90 днів, щоб укласти з країнами індивідуальні торговельні угоди.

Зокрема, ЄС зіткнеться із загрозою введення 50% мит майже на весь свій імпорт до США, якщо до 9 липня не буде укладено угоду.

Важливо також зазначити, що міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що торговельна угода з ЄС, найімовірніше, стане однією з останніх, укладених США.

У відповідь на мита Трампа на метали Євросоюз схвалив тарифи на суму 24,1 млрд доларів американських товарів. Заходи можуть бути введені швидко.

Мита ЄС націлені на політично чутливі штати США і включають такі продукти, як соєві боби з Луїзіани (де мешкає спікер Палати представників Майк Джонсон), а також сільськогосподарську продукцію, птицю і мотоцикли.

Крім того, блок готує додатковий список тарифів на 95 млрд євро американських товарів у відповідь на так звані відповідні мита Трампа та автомобільні тарифи.

Заходи ЄС будуть націлені на промислові товари, включно з літаками Boeing, автомобілями американського виробництва та бурбоном.

Нагадаємо, нещодавно видання FT писало, що уряди ЄС входять у п'ять тижнів вирішальних переговорів із Трампом. Причому вони можуть змінити все, починаючи від допомоги Україні до майбутнього НАТО, а також торгівлі між США та ЄС.

На думку чиновників у Брюсселі, Трамп готовий використовувати кожну тему оборони, торгівлі та підтримки України - як розмінну монету.

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