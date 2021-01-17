В ЕС пригрозили санкциями для России за задержание Навального

В Евросоюзе назвали задержание политика Алексея Навального в Москве недопустимым. И допускают введение новых санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Он назвал задержание Навального "абсолютно неприемлемым". И потребовал немедленного освобождения оппозиционера в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - сказал Ринкевичс.

Также осудил задержание Навального глава Европарламента Шарль Мишель, который призвал тоже немедленно освободить политика.

Напомним, сегодня Алексей Навальный вернулся в Россию, прилетев рейсом в Москву из Берлина. На пограничном контроле его задержала полиция и отвела в специальную комнату аэропорта "Шереметьево".

Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления. Как было установлено, Навального отравили "Новичком", а к отравлению причастны сотрудники ФСБ.