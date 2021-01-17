В ЄС погрожують санкціями для Росії за затримання Навального

В Євросоюзі назвали затримання політика Олексія Навального в Москві неприпустимим. І допускають введення нових санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в Twitter.

Він назвав затримання Навального "абсолютно неприйнятним". І зажадав негайного звільнення опозиціонера в спільній заяві Литви, Латвії та Естонії.

"Затримання Олексія Навального абсолютно неприйнятно. Ми вимагаємо від російських властей його негайного звільнення. Євросоюз повинен реагувати швидко, якщо він не буде звільнений, то треба розглянути введення санкцій проти Росії у зв'язку з цією акцією", - сказав Рінкевичс.

Також засудив затримання Навального глава Європарламенту Шарль Мішель, який закликав теж негайно звільнити політика.

Нагадаємо, сьогодні Олексій Навальний повернувся в Росію, прилетівши рейсом до Москви з Берліна. На прикордонному контролі його затримала поліція і відвела в спеціальну кімнату аеропорту "Шереметьєво".

Навальний перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він проходив курс лікування та реабілітацію через отруєння. Як було встановлено, Навального отруїли "Новачком", а до отруєння причетні співробітники ФСБ.