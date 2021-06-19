ЕС пригрозил руководству Ливана санкциям за созданный в стране кризис

Выступая после того, что он назвал "откровенным обменом мнениями" с президентом Мишелем Ауном, Боррель сказал, что он твердо заявляет, что страна стоит на грани финансового краха, и политики не могут позволить себе тратить больше времени.

"Кризис, с которым столкнулся Ливан, является внутренним кризисом", - сказал он репортерам после переговоров с Ауном.

Валюта Ливана потеряла 90% своей стоимости. Более половины населения живет в бедности и борется с безудержной инфляцией, отключениями электроэнергии и нехваткой топлива и продуктов питания.

Кризис усугубился политической тупиковой ситуацией, когда назначенный премьер-министром Саад аль-Харири в течение нескольких месяцев враждовал с Ауном из-за формирования нового правительства, способного проводить реформы, которые могли бы разблокировать крайне необходимую иностранную помощь.

"Мы готовы помочь, - сказал Боррель. - Но если возникнут новые препятствия на пути решения текущего многомерного кризиса в стране, нам придется рассмотреть другие варианты действий, как предложили некоторые государства-члены".

"Совет Европейского Союза рассматривает и другие варианты, включая целевые санкции", - сказал он.

Возможные санкции являются частью усилий некоторых стран ЕС во главе с Францией по усилению давления на политиков Ливана после почти годичного тупика.

Париж заявляет, что уже принял меры по ограничению въезда для некоторых ливанских чиновников, которые, по его мнению, блокируют усилия по преодолению кризиса, который коренится в десятилетиях государственной коррупции.

В то время как политики спорят, средства центрального банка Ливана все больше сокращаются для поддержки программы субсидирования топлива и продуктов питания, которая стоит 6 миллиардов долларов в год и которую, по словам министров, Ливан больше не может себе позволить.

Боррель сказал, что стране необходимо сформировать новое правительство, согласовать программу реформ и заключить кредитное соглашение с МВФ. Как только это соглашение будет заключено, Европейский Союз был готов рассмотреть вопрос о предоставлении "значительных денежных сумм" в виде ссуд и помощи.

"Ливану необходимо соглашение с МВФ, и нельзя терять время. Вы находитесь на грани финансового краха", - сказал он.