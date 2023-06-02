ЄС приєднався до Стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству

Рада Євросоюзу вчора, 1 червня, схвалила приєднання ЄС до Стамбульської Конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьби з цими явищами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Повідомляється, що приєднання Євросоюзу до конвенції сприятиме зусиллям щодо забезпечення рівності між жінками та чоловіками.

"Насильство є не лише кримінальним злочином, а й крайнім наслідком дискримінації, вкоріненої в гендерній нерівності. Водночас насильство щодо жінок сприяє збереженню та посиленню цієї нерівності", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Таким чином, Євросоюз змінить роботу інститутів та практик державного управління, а також буде проведено роботу з питань, пов'язаних із судовою співпрацею у кримінальних справах, наданням притулку та недопущенням примусового повернення людей.

Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції стало можливим після того, як за це у травні висловився Європейський парламент.

Що відомо про Стамбульську конвенцію

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбі з цими явищами – це перший міжнародний документ, який дає юридичне визначення насильству щодо жінок та встановлює всеосяжну систему правових та політичних заходів щодо запобігання такому насильству, підтримці жертв та покарання образ. Вона була відкрита для підписання 11 травня 2011 року.

Документ пропонує державам встановити кримінальну відповідальність за основні види насильства щодо жінок (такі як переслідування, примусовий шлюб, пошкодження жіночих геніталій, примусовий аборт, примусова стерилізація) та забезпечити належні та ефективні заходи покарання за насильство.

Варто зазначити, що приєднання Євросоюзу до Стамбульської конвенції не звільняє країни-члени від необхідності самостійно ратифікувати її. Станом на 1 червня 2023 року з країн-членів ЄС до конвенції не приєдналися ще шість держав – Болгарія, Латвія, Литва, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Україна приєдналася до Стамбульської конвенції

Верховна радаратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок та домашнього насильства 20 травня 2022 року. Законопроект президента Володимира Зеленського підтримали 259 депутатів. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекту про ратифікацію Стамбульської конвенції 18 червня.

Як зазначив президент, ратифікація Конвенції насамперед сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, яка послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод.

Україна підписала Конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала. Спроби підтримати документ у парламенті були у 2016 та 2019 роках.