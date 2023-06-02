ЕС присоединился к Стамбульской конвенции о предотвращении домашнего насилия

Совет Евросоюза вчера, 1 июня, одобрил присоединение ЕС к Стамбульской Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, и борьбы с этими явлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сообщается, что присоединение Евросоюза к конвенции будет способствовать усилиям по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами.

"Насилие является не только уголовным преступлением, но и крайним последствием дискриминации, укорененной в гендерном неравенстве. В то же время насилие в отношении женщин способствует сохранению и усилению этого неравенства", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Таким образом, Евросоюз изменит работу институтов и практик государственного управления, а также будет проведена работа по вопросам, связанным с судебным сотрудничеством по уголовным делам, предоставлением убежища и недопущением принудительного возвращения людей.

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции стало возможным после того, как за это в мае высказался Европейский парламент.

Что известно о Стамбульской конвенции

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями – это первый международный документ, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер по предотвращению такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков. Она была открыта для подписания 11 мая 2011 года.

Документ предлагает государствам установить уголовную ответственность за основные виды насилия в отношении женщин (такие как преследование, принудительный брак, повреждения женских гениталий, принудительный аборт, принудительная стерилизация) и обеспечить надлежащие и эффективные меры наказания за насилие.

Стоит отметить, что присоединение Евросоюза к Стамбульской конвенции не освобождает страны-члены от необходимости ратифицировать ее самостоятельно. По состоянию на 1 июня 2023 года из стран-членов ЕС к конвенции не присоединились еще шесть государств – Болгария, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия и Чехия.

Украина присоединилась к Стамбульской конвенции

Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия 20 мая 2022 года. Законопроект президента Владимира Зеленского поддержали 259 депутатов. Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции 18 июня.

Как отметил президент, ратификация Конвенции в первую очередь будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, последовательно придерживающейся взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека и основополагающих свобод.

Украина подписала Конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Попытки поддержать документ в парламенте были в 2016 и 2019 годах.