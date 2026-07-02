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В ЄС придумали, як врятувати Вірменію від тиску Росії

22:57 02.07.2026 Чт
2 хв
На які поступки пішов Євросоюз?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Євросоюз скасує мита на майже 80% вірменського експорту. Також країна отримає фінансову допомогу для захисту від економічного тиску Росії.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Reuters.

За ініціативи Брюсселя безмитний режим пошириться на свіжі овочі, фрукти, рослини, а також алкогольні та безалкогольні напої.

Окрім скасування мит, Євросоюз виділяє Вірменії 18 мільйонів євро. Це остання частина раніше оголошеного пакета фінансової підтримки на загальну суму 52 мільйони євро.

Також ЄС відправить до країни спеціальних експертів. Вони допоможуть місцевим підприємцям розширити постачання вірменської продукції на європейський ринок.

"Я знаю, що Вірменія й досі зазнає значного економічного тиску з боку Росії. Але будьте впевнені: коли тиск на наших партнерів посилюється, ЄС активізує свої дії. Ви можете розраховувати на нас", - підкреслила фон дер Ляєн.

Зазначається, що нові кроки Брюсселя покликані допомогти Вірменії пом'якшити економічний тиск, який вона останнім часом відчуває з боку Росії.

Нагадаємо, Росія виступає проти євроінтеграційного курсу Вірменії. Зокрема, Москва погрожує Єревану припиненням пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів. Водночас цим перелік можливих заходів тиску не обмежується.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що питання можливого вступу Вірменії до ЄС має вирішуватися на референдумі. Раніше ж у Єревані заявляли про намір розпочати шлях до членства в ЄС.

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ЄвросоюзРосійська ФедераціяВірменія