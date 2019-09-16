ЕС предупредил об угрозе на Ближнем Востоке после атаки на саудовские нефтяные объекты

Атака дронов на два объекта нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии представляет "реальную угрозу региональной безопасности". Об этом говорится в заявлении представителя по иностранным делам ЕС Федерики Могерини.

По словам Могерини, "важно четко установить факты" и определить ответственность за нападение. Европейский союз при этом призывает проявить максимальную сдержанность и не допустить обострения ситуации.

"В то время как напряженность в регионе нарастает, эта атака подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу", - отмечается в документе.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

В субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.