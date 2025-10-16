UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від Росії

Фото: Кая Каллас, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія представила "флагманські" оборонні проєкти для того, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання блоку у зв'язку з війною РФ проти України та загрози російського нападу на ЄС.

"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти Росії", - підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Як зазначили в Єврокомісії, серед чотирьох проєктів два мають найвищий пріоритет. Ідеться про Європейську ініціативу з протидії дронам ("стіну дронів") і Eastern Flank Watch, мета якої - зміцнення східних рубежів ЄС на суходолі, у повітрі та на морі.

У ЄК уточнили, що обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року. При цьому система противодронової оборони має повністю запрацювати у 2027 році, а програма Eastern Flank Watch - до кінця 2028 року.

Також план Євросоюзу передбачає створення Європейського повітряного щита - для захисту від ракет та інших загроз з повітря, і Європейського космічного щита - для захисту європейських космічних активів і сервісів.

Очікується, що керівники всіх країн ЄС ухвалять рішення щодо підтримки таких ініціатив і визначать, які країни координуватимуть проєкти.

Росія - головна загроза для ЄС

Нагадаємо, як писало Bloomberg, у новому оборонному документі Євросоюз визначив Росію як основну загрозу для європейської безпеки в найближчому майбутньому.

На цьому тлі в блоці ініціювали масштабну оборонну реформу. Одна з цілей - підготувати Європу до ймовірних бойових дій до 2030 року.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін нещодавно відхрестився від планів нападу на НАТО. Він вважає, що в це "неможливо повірити".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяВійна в Україні