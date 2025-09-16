UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ЄС не представить 19-ий пакет санкцій проти РФ в середу, рішення перенесли, - Politico

Фото: санкції відклали на невизначений термін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Єврокомісія може не представити 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання поки знято з порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, яке отримало цю інформацію від анонімного дипломата ЄС.

"19-й (пакет санкцій) з моменту початку війни Москви проти України - не буде представлений у середу, як повідомив моїй колезі Каміллі Гійс дипломат ЄС та представник національної влади. Він був виключений з порядку денного Комітету постійних представників", - пише Politico.

Речник Європейської комісії відмовився від коментарів щодо того, коли буде представлений черговий пакет санкцій.

Також видання зазначає, що таке рішення ЄК пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти.

 

Санкції проти РФ

Нагадаємо, передбачалось, що 17 вересня Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти Росії, який, як відомо, спрямований в першу чергу на обмеження в енергетичній галузі країни-агресорки.

А саме удар від санкцій припав би на "тіньовий" флот РФ та банківську систему, важче Москві було б і з продажем нафти.

Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.

Санкції проти РФ продовжують в ЄС кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

За оцінками Євросоюзу, Росія втратила від міжнародних санкцій 450 млрд доларів з 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти Росії