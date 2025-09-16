ЄС не представить 19-ий пакет санкцій проти РФ в середу, рішення перенесли, - Politico

Єврокомісія може не представити 19-й пакет санкцій проти РФ в заплановану дату - 17 вересня. Питання поки знято з порядку денного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, яке отримало цю інформацію від анонімного дипломата ЄС.
"19-й (пакет санкцій) з моменту початку війни Москви проти України - не буде представлений у середу, як повідомив моїй колезі Каміллі Гійс дипломат ЄС та представник національної влади. Він був виключений з порядку денного Комітету постійних представників", - пише Politico.
Речник Європейської комісії відмовився від коментарів щодо того, коли буде представлений черговий пакет санкцій.
Також видання зазначає, що таке рішення ЄК пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та Угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти.
Нагадаємо, передбачалось, що 17 вересня Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти Росії, який, як відомо, спрямований в першу чергу на обмеження в енергетичній галузі країни-агресорки.
А саме удар від санкцій припав би на "тіньовий" флот РФ та банківську систему, важче Москві було б і з продажем нафти.
Євросоюз запровадив санкції проти понад 2500 фізичних і юридичних осіб з Росії, що включає в себе керівництво країни, високопоставлених чиновників, бізнесменів і олігархів, пропагандистів, а також співробітників і компанії військового, космічного, хімічного та енергетичного секторів.
Санкції проти РФ продовжують в ЄС кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
За оцінками Євросоюзу, Росія втратила від міжнародних санкцій 450 млрд доларів з 2022 року.