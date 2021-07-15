UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС предоставит второй транш Украине после реформирования судебной системы, - Шефчович

Автор: РБК-Украина

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович оценил вероятность предоставления второго транша макрофинсовой помощи ЕС для Украины. Страна получит его сразу после того, как будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шефовича "Интерфакс Украина".

По словам политика, это действительно очень важная задача для Украины.

"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии", - сказал Шефчович.

Он рассказал, что в ЕС приветствуют приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.

"Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - добавил Шефчович.

Напомним, в апреле глава украинского Минфина заявлял, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформаТранш