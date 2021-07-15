ЕС предоставит второй транш Украине после реформирования судебной системы, - Шефчович

По словам политика, это действительно очень важная задача для Украины.

"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии", - сказал Шефчович.

Он рассказал, что в ЕС приветствуют приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.

"Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - добавил Шефчович.