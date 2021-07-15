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ЕС предоставит второй транш Украине после реформирования судебной системы, - Шефчович

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Четверг 15 июля 2021 10:46
ЕС предоставит второй транш Украине после реформирования судебной системы, - Шефчович Фото: вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович оценил вероятность предоставления второго транша макрофинсовой помощи ЕС для Украины. Страна получит его сразу после того, как будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Шефовича "Интерфакс Украина".

По словам политика, это действительно очень важная задача для Украины.

"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии", - сказал Шефчович.

Он рассказал, что в ЕС приветствуют приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.

"Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - добавил Шефчович.

Напомним, в апреле глава украинского Минфина заявлял, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года.

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