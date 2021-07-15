ЄС надасть другий транш Україні після реформування судової системи, - Шефчович
Віце-президент Єврокомісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович оцінив ймовірність надання другого траншу макрофінсової допомоги ЄС для України. Країна отримає його відразу після того, як будуть виконані кроки по зміцненню верховенства закону і реформування судової системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шефовича "Інтерфакс Україна".
За словами політика, це дійсно дуже важливе завдання для України.
"Також дуже важливо бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему відповідно до рекомендації Венеціанської комісії", - сказав Шефчович.
Він розповів, що в ЄС вітають прихильність президента Зеленського боротися з інтересами і впливом олігархів у політичному та економічному житті України.
"Всі ці кроки, про які я говорив, дійсно зроблять Україну сильнішою, стійкішою. Крім того, це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. У грудні минулого року були надані 600 млн євро. і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш",- додав Шефчович.
Нагадаємо, у квітні глава українського Мінфіну заявляв, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року.