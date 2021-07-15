ЄС надасть другий транш Україні після реформування судової системи, - Шефчович

Віце-президент Єврокомісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович оцінив ймовірність надання другого траншу макрофінсової допомоги ЄС для України. Країна отримає його відразу після того, як будуть виконані кроки по зміцненню верховенства закону і реформування судової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шефовича "Інтерфакс Україна" .

За словами політика, це дійсно дуже важливе завдання для України.

"Також дуже важливо бачити рішучість керівництва України реформувати судову систему відповідно до рекомендації Венеціанської комісії", - сказав Шефчович.

Він розповів, що в ЄС вітають прихильність президента Зеленського боротися з інтересами і впливом олігархів у політичному та економічному житті України.

"Всі ці кроки, про які я говорив, дійсно зроблять Україну сильнішою, стійкішою. Крім того, це принесе іншу підтримку через макрофінансову допомогу. У грудні минулого року були надані 600 млн євро. і я думаю, що, коли всі ці кроки, про які я згадав, будуть виконані, відразу після цього буде надано другий транш",- додав Шефчович.