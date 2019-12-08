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ЄС може надати Україні півмільярда євро допомоги, - Маркарова

Новини » Фінанси     08.12.2019 - 23:45
ЄС може надати Україні півмільярда євро допомоги, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Допомога можлива завдяки досягненню угоди з МВФ

Україна може отримати від Європейського союзу півмільярда євро макрофінансової допомоги. Як повідомляє РБК-Україна, про це зазначила мінстр фінансів України Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, це сьтало можливим завдяки угоди із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Умови отримання допомоги, як зауважила Маркарова, будуть досить вигідними для України.

"Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги з ЄС на дуже вигідних умовах найближчими місяцями", - написала вона.

Нагадаємо, ввечері 7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва домовилися про нову програму співпраці з МВФ. Це нова трирічна домовленість в розмірі 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ.

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що співпраця між Україною та МВФ є своєчасною та відкриє шлях до макрофінансової допомого з боку Європейського союзу.

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