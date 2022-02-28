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ЕС предоставит Украине данные космической разведки

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Брюссель, Понедельник 28 февраля 2022 17:24
ЕС предоставит Украине данные космической разведки Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина подала запрос о получении данных космической разведки. ЕС удовлетворил эту просьбу и предоставит Украине информацию со спутников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Жозепа Борреля.

"Украина попросила у ЕС данные космической разведки, над этим будет работать центр в Мадриде", - заявил европейский политик.

Напомним, Швейцария отказалась от нейтралитета и вводит санкции против России.

Также отметим, что в СМИ появилась информация о том, что 1 марта Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС.

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