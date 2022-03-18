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ЕС предоставил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины

Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз перечислил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины. На этом поддержка Брюсселя не остановится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил он.

Он также добавил, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.

Напомним, накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил выделение Украине 300 млн евро в ближайшие дни, согласно договоренностям президентов обеих стран.

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Евросоюз