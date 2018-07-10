ЄС надав 5 млн євро допомоги населенню Чорнобильської зони

На виділені кошти закуплено медобладнання, теплицю, установку для утилізації лісових відходів та багато іншого

Європейський Союз виділив 5 млн євро допомоги для населення, що проживає поблизу Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

Як повідомляється, на виділені кошти закуплено медичне та лабораторне обладнання для лікарні, інформаційний центр, теплиця, установка для спалювання лісових відходів, обладнання для радіологічного картографування території. Також кошти ЄС спрямовані на регулярне медичне обстеження дітей Іванківського району.

Варто відзначити, що фінансування надається у рамках проекту ЄС "Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони відчуження".

Серед головних результатів проекту варто відзначити:

Сучасне медичне та лабораторне обладнання, надане Іванківської районної лікарні для вимірювання кількості радіоактивних та хімічних речовин в тілі людини і харчових продуктах.

Сучасне радіологічне картографування території навколо Іванкова та створення інформаційного центру для поліпшення обізнаності населення про потенційні наслідки та способи уникнення радіологічних ризиків.

Теплиця з передовими технологіями розміром близько 7500 кв. м, побудована в Іванківському районі для забезпечення місцевого населення безпечними для здоров'я овочами, не містять радіоактивного або хімічного забруднення.

Спалювач лісових відходів вартістю 1,25 млн євро введено в експлуатацію в Чорнобилі для запобігання лісових пожеж та розповсюдження радіонуклідів в повітрі. Завдяки унікальній системі фільтрації зола, що утворюється при спалюванні забрудненої деревини, збирається і може бути безпечно похована.

Почалася довгострокова програма обстеження стану здоров'я близько 3 тис. дітей Іванківського району. Діти до 18 років проходять регулярні медичні огляди. За умови забезпечення місцевої владою подальшого фінансування, це обстеження має надати лікарям і фахівцям з охорони здоров'я в регіоні необхідні дані та інформацію для виявлення та мінімізації впливу довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 року на майбутні покоління регіону.

Проект "Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони відчуження" фінансується за допомогою інструменту ЄС щодо співробітництва в сфері ядерної безпеки. Його мета - покращити якість життя на забруднених після Чорнобильської аварії територіях шляхом зменшення впливу радіації на місцеве населення та мінімізації наслідків такого впливу. Проект виконувався у партнерстві з Державним агентством України з управління зоною відчуження та місцевими органами влади міста Іванків. Він тривав з 2013 до 2017 року.

З 1991 року Європейський Союз надав підтримку у підвищенні безпеки ядерної галузі України на суму понад 900 млн євро. Його проекти включають підвищення безпеки експлуатації та ремонт чотирьох українських атомних електростанцій, підтримку у створенні належної національної інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами, інституційну підтримку українського ядерного регулюючого органу, фінансування нового безпечного укриття над пошкодженим реактором ЧАЕС, а також ряд соціальних проектів для підтримки громад, які стикаються з наслідками Чорнобильської аварії

Нагадаємо, французька компанія Engie готова інвестувати 1 млрд євро в сонячну електростанцію в Чорнобильській зоні.