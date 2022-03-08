ЄС запропонує новий механізм покарання за дезінформацію у всьому світі

Єврокомісія запропонує новий механізм покарання за дезінформацію в усьому світі. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель послався на те, що є брехнею, навмисно поширюваної російськими державними ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Боррель заявив Європейському парламенту, що ЄС повинен мати можливість заморозити активи і заборонити поїздки в блок тих, хто вважається відповідальним, щоб привернути увагу до таких зловживань інформацією для маніпулювання і введення в оману.

"Я запропоную новий механізм, який дозволить нам карати цих зловмисних дезінформаторів", - сказав Боррель, додавши, що він не намагається визначити, що в новинах правда, а що брехня, а намагається захистити суспільство від маніпуляцій.

Він назвав російську державну телекомпанію Russia Today і інформаційне агентство Sputnik прикладами "інструментів, що дозволяють просувати цей наратив з метою маніпулювання і введення в оману" росіян у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Боррель сказав, що Москва не тільки бомбила Будинки та інфраструктуру в Україні, а й націлювала росіян на фальшиві новини та дезінформацію. "Вони бомблять свій розум", - сказав він.

Пропозиція надійшла після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що блок з 27 членів заборонить російські канали після вторгнення Росії в Україну.