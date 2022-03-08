ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС запропонує новий механізм покарання за дезінформацію у всьому світі

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 08 березня 2022 13:52
ЄС запропонує новий механізм покарання за дезінформацію у всьому світі Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія запропонує новий механізм покарання за дезінформацію в усьому світі. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель послався на те, що є брехнею, навмисно поширюваної російськими державними ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боррель заявив Європейському парламенту, що ЄС повинен мати можливість заморозити активи і заборонити поїздки в блок тих, хто вважається відповідальним, щоб привернути увагу до таких зловживань інформацією для маніпулювання і введення в оману.

"Я запропоную новий механізм, який дозволить нам карати цих зловмисних дезінформаторів", - сказав Боррель, додавши, що він не намагається визначити, що в новинах правда, а що брехня, а намагається захистити суспільство від маніпуляцій.

Він назвав російську державну телекомпанію Russia Today і інформаційне агентство Sputnik прикладами "інструментів, що дозволяють просувати цей наратив з метою маніпулювання і введення в оману" росіян у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Боррель сказав, що Москва не тільки бомбила Будинки та інфраструктуру в Україні, а й націлювала росіян на фальшиві новини та дезінформацію. "Вони бомблять свій розум", - сказав він.

Пропозиція надійшла після того, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що блок з 27 членів заборонить російські канали після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати