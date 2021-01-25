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В ЕС нет предложений по санкциям из-за Навального. Боррель поедет в Россию

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Боррель планирует осуществить рабочий визит в Россию.

Об этом шла речь на пресс-конференции Борреля в Брюсселе.

Дипломат подчеркнул, что Совет Европы готов реагировать и принять соответствующие меры, "если обстоятельства будут того требовать".

"Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято", - сказал он.

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Боррель также анонсировал свою поездку в России в первую неделю февраля. Целью визита в Москву будет обсуждение с российскими властями всех актуальных вопросов и подготовка к дискуссии об отношениях с РФ на мартовском саммите ЕС.

"Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра (иностранных дел России - ред.) Лаврова в первую неделю февраля", - заявил дипломат.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал Борреля пересмотреть свои планы относительно визита в Москву, если Россия не освободит Навального. Он также предлагал ЕС усилить санкции против России.

Как известно, российского оппозиционера Алексея Навального арестовали 18 января в отделении полиции Химок. Его взяли под стражу сразу после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления.

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