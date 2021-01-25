В ЄС немає пропозицій щодо санкцій через Навального. Боррель поїде в Росію

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на засіданні Ради Європи жодна країна не запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального. Боррель планує здійснити робочий візит в Росію.

Про це йшлося на прес-конференції Борреля в Брюсселі.

Дипломат наголосив, що Рада Європи готова реагувати та ухвалити відповідні заходи, "якщо обставини будуть того вимагати".

"Сьогодні не було жодних пропозицій та, відповідно, жодних рішень не ухвалено", - сказав він.

Боррель також анонсував свою поїздку до Росії у перший тиждень лютого. Метою візиту в Москву буде обговорення з російською владою всіх актуальних питань та підготовка до дискусії про стосунки з РФ на березневому саміті ЄС.

"Я проінформував Раду про наміри здійснити візит в Москву на запрошення міністра (закордонних справ Росії - ред.) Лаврова в перший тиждень лютого", - заявив дипломат.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Борреля переглянути свої плани щодо візиту в Москву, якщо Росія не звільнить Навального. Він також пропонував ЄС посилити санкції проти Росії.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального арештували 18 січня у відділенні поліції Хімок. Його взяли під варту відразу після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння.