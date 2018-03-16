В ЕС предлагают новые санкции против Ирана

Великобритания, Франция и Германия предложили Европейскому союзу (ЕС) ввести новые санкции против Ирана в связи с ракетной программой страны. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На данный момент решение направлено на удовлетворение требований президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном от 2015 года.

Сообщается, что сегодня 16 марта документ был направлен в Брюссель, чтобы определить уровень поддержки новых санкций.

Согласно правилам Евросоюза все 28 членов должны согласиться на такие санкции.

Согласно информации издания, Великобритания, Франция и Германия были вовлечены в переговоры с администрацией Трампа, чтобы достичь четкого подтверждения поддержки США.

Напомним, 13 марта Трамп продлил санкции против Ирана в связи с развитием программы баллистических ракет.