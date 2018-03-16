В ЄС пропонують нові санкції проти Ірану

Велика Британія, Франція і Німеччина запропонували Європейському союзу (ЄС) ввести нові санкції проти Ірану в зв'язку з ракетною програмою країни. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На даний момент рішення спрямоване на задоволення вимог президента США Дональда Трампа, щоб зберегти ядерну угоду з Іраном від 2015 року.

Повідомляється, що сьогодні, 16 березня документ був направлений до Брюсселя, щоб визначити рівень підтримки нових санкцій.

Згідно з правилами Євросоюзу 28 членів повинні погодитися на такі санкції.

Згідно з інформацією видання, Велика Британія, Франція і Німеччина були залучені в переговори з адміністрацією Трампа, щоб досягти чіткого підтвердження підтримки США.

Нагадаємо, 13 березня Трамп продовжив санкції проти Ірану в зв'язку з розвитком програми балістичних ракет.