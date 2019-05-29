ЕС предлагает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Европейская комиссия повторно рекомендует начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.

Отметим, сегодня в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел Хан представил ежегодный пакет о расширении Евросоюза.

"Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации от прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами", - добавил он.

Напомним, в апреле прошлого года Еврокомиссия уже рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии.

Однако французский президент Эммануэль Макрон позже заявил, что Париж скептически относится к мысли о расширении Европейского союза за счет Балкан. После этого министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за дополнительного сопротивления Нидерландов и Дании.