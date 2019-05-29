ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕС предлагает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Новости » Политика    29.05.2019 - 14:19
ЕС предлагает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Еврокомиссия подтвердила рекомендации о расширении ЕС

Европейская комиссия повторно рекомендует начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.

Отметим, сегодня в комитете Европарламента по вопросам иностранных дел Хан представил ежегодный пакет о расширении Евросоюза.

"Хорошие новости для Албании и Северной Македонии! Еврокомиссия повторяет свои рекомендации от прошлого года о начале переговоров о вступлении в ЕС с обеими странами", - добавил он.

ЕС предлагает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

 

Напомним, в апреле прошлого года Еврокомиссия уже рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии.

Однако французский президент Эммануэль Макрон позже заявил, что Париж скептически относится к мысли о расширении Европейского союза за счет Балкан. После этого министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за дополнительного сопротивления Нидерландов и Дании.

Лидеры ЕС приступили к перевыборам руководства Евросоюза
Новости Украины ЕвросоюзМакедонияАлбания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь