ЄС пропонує переговори про вступ Албанії та Північної Македонії

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com/nab_ukr)

Єврокомісія підтвердила рекомендації про розширення ЄС

Європейська комісія повторно рекомендує почати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоханнеса Хана.

Відзначимо, сьогодні в комітеті Європарламенту з питань закордонних справ Хан представив щорічний пакет про розширення Євросоюзу.

"Гарні новини для Албанії та Північної Македонії! Єврокомісія повторює свої рекомендації від минулого року про початок переговорів про вступ до ЄС з обома країнами", - додав він.

Нагадаємо, в квітні минулого року Єврокомісія вже рекомендувала Раді ЄС почати офіційні переговори про вступ Албанії та Північної Македонії.

Однак французький президент Еммануель Макрон пізніше заявив, що Париж скептично ставиться до думки про розширення Європейського союзу за рахунок Балкан. Після цього міністри закордонних справ країн ЄС відклали початок переговорів про вступ до ЄС з Албанією і Македонією до літа 2019 року через додатковий опір Нідерландів і Данії.