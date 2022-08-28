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ЄС не може дозволити Путіну визначати ціну на електроенергію, - Нехаммер

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Відень, Неділя 28 серпня 2022 19:27
ЄС не може дозволити Путіну визначати ціну на електроенергію, - Нехаммер Фото: Володимир Путін і Карл Нехаммер (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Євросоюз не може дозволяти президенту Росії Володимиру Путіну щодня визначати ціну на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву австрійського канцлера Карла Нехаммера, якого цитує Reuters.

Зокрема, він заявив, що підтримує загальноєвропейський ліміт на ціни на електроенергію, хоча спочатку уряд Австрії скептично поставився до ідеї їх обмеження.

"Ми повинні, нарешті, зупинити божевілля, що відбувається на енергетичних ринках. А це може статися тільки завдяки європейському рішенню. Щось має нарешті статися. Цей ринок не буде регулювати себе в нинішньому вигляді. Я закликаю всі 27 країн-членів ЄС об'єднатися, щоб негайно зупинити цей ціновий вибух", - зазначив Нехаммер.

Він підкреслив, що ринкова ціна на електроенергію має знову знизитися і бути відокремлена від ціни на газ, щоб наблизити її до фактичних витрат на виробництво.

"Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", - додав канцлер.

Нагадаємо, цього тижня біржові ціни на газ в Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів. Відповідно, при прив'язці до неї зростає й ціна на електрику.

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