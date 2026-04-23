ЄС позбавив Венеційську бієнале фінансування через скандал з павільйоном РФ

Деталі рішення ЄС

Виконавче агентство ЄС з питань освіти та культури (EACEA) надіслало офіційний лист до фонду Biennale di Venezia. У документі йдеться про намір повністю припинити або призупинити грант на суму 2 млн євро, розрахований на три роки.

За словами речника Єврокомісії Тома Реньє, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході.

"Дозвольте мені підтвердити, що EACEA справді надіслало листа, щоб повідомити фонду про наш намір призупинити чи припинити грант. ЄС рішуче засуджує той факт, що фонд Biennale дозволив російському павільйону знову відкритися", - наголосив Реньє.

Він також уточнив, що на даному етапі за цим контрактом ще не було виплачено жодного євро.