У ЄС пояснили, чи може Молдова вступити до блоку без Придністров'я

У Європейському союзі сподіваються, що Молдова зможе вступити до блоку у своїх міжнародно визнаних кордонах, тобто, включаючи тимчасово не підконтрольний уряду Придністровський регіон.

Про це заявив глава Делегації Євросоюзу Яніс Мажейкс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker .

Представник ЄС зазначив, що євроінтеграційні процеси Кишинева та Тирасполя можуть відбуватися паралельно.

Щодо можливості спочатку Молдови долучитися до Євросоюзу, то така опція можлива, зауважив Мажейкс в ефірі передачі NordNews LIVE.

"Коротко відповім: так, ви можете, але ми сподіваємося, що ви цього не зробите. Ми сподіваємося, що ці процеси відбуватимуться паралельно. Поки Молдова вестиме переговори про вступ з ЄС, водночас працюватиме над реінтеграцією країни", - сказав він.

Керівник Делегації ЄС пояснив, що Брюссель працює з Молдовою в її міжнародно визнаних кордонах, а отже, і з придністровським регіоном у її складі.

"Але ми не хочемо, щоб країна стала заручником вирішення доволі складної проблеми. Тому ми не виключаємо, що цей процес пройде у кілька етапів", - розповів чиновник.

Також Мажейкс уточнив, що ЄС у своїх переговорах із Кишиневом аналізуватиме цей аспект.

Що передувало

Нагадаємо, у червні 2022 року Рада ЄС надала Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Для початку фактичних переговорів щодо вступу до блоку Молдова має виконати дев'ять рекомендацій Єврокомісії.

Раніше у жовтні президент Молдови Майя Санду в одному з інтерв'ю допустила вступ країни до Європейського союзу без Придністров'я.

За її словами, приєднання Молдови у повному складі до ЄС було б "ідеальним варіантом", проте якщо цього не станеться через низку причин "є також варіант інтеграції до ЄС спочатку правого берега, а потім лівого".

Питання Придністров'я

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито "незалежність" ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.

Невизнана держава підтримує Росія, надаючи їй військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку. Вона навіть утримує понад тисячу військових у Придністров'ї.

Президент Молдови Майя Санду припускає, що придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України.